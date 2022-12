Depuis plus de 10 ans, les rédactions de Xalima et Kirina désignent un homme de l’année pour son parcours, ses réalisations et son impact dans la société tout au long de l’année.

Après de longs échanges, Pape Ale est apparu comme étant la personnalité qui a le plus marque 2022. Son combat pour la liberté de la presse, lui a valu la prison et il est encore dans les liens de la détention.

Dans nos discussions, Aliou Cissé, vainqueur de la CAN avec le Sénégal est revenu comme potentiel lauréat, mais au final Pape Ale Niang a remporté les votes car son action a plus d’impact sur la marche du pays, sur sa démocratie et son avenir. Le football est un formidable unificateur et dynamiseur mais dans la construction de notre Etat, la liberté d’expression est encore plus fondamentale.

« je ne lutterais jamais contre une personne mais pour un idéal », aimes-tu dire. Tu es entrain de le prouver. Il ne s’agit pas ici d’être un partisan ou un détracteur de Pape Alé Niang, il s’agit ici de liberté. Les journalistes ne demandent pas l’impunité mais le droit de faire leur travail : informer !

Comme le stipule l’Article 19 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, la liberté d’expression est un droit humain fondamental :

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

C’est ce ce principe qui est en jeu avec l’arrestation de Pape Alé Niang. Dans un contexte marque par la sortie de rapports mettant en évidence la mal gouvernance dans le pays, il est fondamental de donner aux citoyens l’accès a l’information. De par son action, il éveille le peuple, et renseigne le citoyen sur la réalité de la gestion des deniers publics.

Avec la liberté d’information et la liberté de la presse, la liberté d’expression pose la base de tous les autres droits.

Tant que tu auras cette liberté de penser, Pape Alé, tu resteras libre.

Xalima-Kirinapost