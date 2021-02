C’est un signe d’une dictature quand on veut imposer son image a toutes les chaînes de télé. Il aurait été plus facile et plus avantageux pour quelqu’un qui a participé à donner la bonne information, en hypotequant sa carrière durant la magistère de Wade de rallier le pouvoir marron beige.

J’ai pratiqué Pape Alé a la 2Stv quand Abdoulaye Wade était au pouvoir et qu’il avait reçu Latif Coulibaly dans pile ou face et que la 2stv avait censuré l’émission, il avait démissionné. Je suis dans le milieu de l’audiovisuel et je vous assure que la plupart des journalistes n’aurait pas protesté et ce serait laissè faire.

