XALIMANEWS: «Le décès si brutal de Me Ousmane Seye m’affecte profondément. Nous étions proches même si nous n’étions pas souvent d’accord sur beaucoup de questions. Affable, gentil et entier « grand bi » comme je l’appelais affectueusement a porté sa robe plusieurs fois pour me défendre sur beaucoup de dossiers . Toujours à la fin du procès il me disait « sama rak paalé na gua yam nak » avec une belle tranche de rigolade. Me Ousmane Seye avocat du groupe Sud communication s’est également beaucoup distingué dans la défense des droits de l’homme.Vice président de l’ONDH il n’hésitait pas à monter au créneau pour défendre des convictions. C’est une immense perte. À toute sa famille, au barreau je présente mes sincères condoléances que Dieu lui ouvre grandement les portes du paradis», a posté le journaliste Pape Alé Niang

