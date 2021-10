Après la coalition Yewwi Askan Wi de Sonko et compagnie, celle de Abdoulaye Wade dénommée « Wallu Sénégal » est au bord de l’implosion. Le Parti démocratique sénégalais (PDS) et ses alliés ne s’entendent plus à cause des exigences de Karim Wade qui ont installé un malaise. Conséquence : Bokk Gis Gis a claqué la porte de la coalition. L’ancien maire de Dakar ne pouvait comprendre que sa candidature pour être maire de Dakar ne soit évidente, compte tenu bien sûr de son vécu. Il a donc déposé sa caution avant de se rendre à Touba pour informer le Khalife général des mourides de sa décision et de recevoir la bénédiction de ce dernier pour la suite. L’ancien président de l’Assemblée et du Sénat entend d’ailleurs présenter des listes dans plusieurs localités du pays.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy