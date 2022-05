Pape, je le voyais devenir un journaliste grand. Grand comme celui qui ferait face à tout gouvernement tentant de déroger à l’éthique, aux lois ou à ses engagements. Sur un plateau, devant les caméras, au micro d’une télé, il serait plus écouté que des députés, sa voix plus audible que celles qui taisent les maux à l’assemblée, sa personnalité plus admirée que celle de certains élus, ses idées plus reçues que des discours à la nation.

