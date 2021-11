Il y a pleines de frustrations dans toutes les coalitions, et dans la notre aussi. Ce qui est sur, c’est que c’est une question transversale qui touche toutes les coalitions et formations politiques. Ce qui est constant, c’est que la famille du Président de la Republique est majoritaire à Dakar et que nous irons dans ces elections et nous n’avons pas un seul aucun doute quant à l’issue de la victoire de la coalition BBY.

Cette fête dédiée à la jeunesse avec 8 equipe à travers Yoff et ses cités mais egalement les parcelles assainies est un message clair qui démontre que nos freres Amadou Ba, Abdoulaye Diouf Sarr, Moussa Sy et tous les autres de la capitales devront dans les 19 communes etre debouts et faire face ensemble pour montrer aux senegalais qui vivent à Dakar que nous avons un projet qui pense à l’ecologie, aux infrastructures et à la citoyenneté. Ce n’est simplement une affaire de place politique, c’est un projet que nous avons pour la capitale et trés prochainement, nous allons le montrer à nos compatriotes.

