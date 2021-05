XALIMANEWS : La bataille sera rude lors des prochaines élections locales. Invité du jury du dimanche, Pape Mahawa Diouf a prévenu Barthélémy Dias. « Nous pensons que nos challengers ont trop vite parlé. Ils vont se rendre compte qu’ils vont déchanter, en particulier Barthélémy Dias qui est très bavard. Il parle beaucoup. Barthélémy Dias doit être rappelé à l’ordre sur son style trop agressif, de mon point de vue. Il peut être beaucoup plus courtois. Le Sénégal a une réputation d’être une démocratie sereine. Le caractère prétentieux et arrogant me gêne. Nous allons le trouver sur son terrain. Nous irons déjà dans son quartier à Mermoz qu’il n’est pas supposé gagner. Tout ce que nous n’avons jamais mis, nous le mettrons, en ressources, en stratégies politiques, en combat et en détermination. Nous lui ferons face et lui montrerons que le Sénégal et en particulier Dakar ne se nomme pas Dias », a dit le directeur général de l’Agence sénégalaise de la promotion touristique (Aspt).

