Pape Samba Mboup quitte Benno et appelle à voter « Diomaye Président »

XALIMANEWS-Les politiciens se précipitent vers la coalition « Diomaye Président ». L’ancienne première ministre et candidate recalée, Aminata Touré, Moussa Diop et Mary Teuw Niane, également candidats recalés, émergent comme les nouveaux piliers, tandis que les libéraux font également leur entrée.

Samba Ndiaye et surtout Pape Samba Mboup, ancien chef de cabinet de Wade, ont annoncé leur adhésion à cette coalition.

Dans une note rendu publique, Pape Samba Mboup a annoncé son départ de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby, majorité) et la fin de son compagnonnage avec Macky Sall.

« Je voudrais informer nos compatriotes sénégalais d’ici et de la diaspora, qu’après mûres réflexion, j’ai pris la décision de soutenir la Coalition Diomaye Président. Incarnant à mes yeux la volonté d’un véritable changement pour notre pays. Je me dois à cette étape de ma vie de soutenir notre vaillante et courageuse jeunesse pleine d’ambitions pour notre pays comme nous avions eu à le faire du temps glorieux du Sopi », a déclaré l’ancien membre du Parti démocratique sénégalais (Pds).