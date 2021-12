ADVERTISEMENT

Paps, une entreprise sénégalaise qui évolue dans la logistique proposant; des solutions innovantes aux entreprises et aux commerçants pour assurer la distribution des documents et des colis, a été récemment certifié parmi les meilleurs employeurs pour l’année 2021. La certification « Best Places To Work » est décernée aux entreprises les plus performantes en matière de conditions de travail et récompense la grande confiance accordée par les collaborateurs à leur management. La

certification repose sur des évaluations adressées aux collaborateurs et à l’équipe dirigeante de l’entreprise.

Dans une déclaration de Bamba LO, Chief Executive Officer & Co-Founder, il a dit « Nous sommes conscients de notre impact en tant qu’individus et en tant qu’entreprise. Cette certification témoigne donc de notre culture collaborative, innovante et centrée sur les personnes. Nos collaborateurs sont au cœur

de tout ce que nous faisons, leur passion, associée à l’environnement de travail que nous favorisons, nous permet de progresser vers notre vision de devenir le plus grand fournisseur de service logistique d’Afrique francophone d’ici 2025.” “Obtenir la certification Best Place To Work est une reconnaissance que nous valorisons et qui nous pousse à maintenir un cadre de travail centré sur l’humain. Nous avons l’ambition d’être cités parmi les plus grands acteurs de la logistique en Afrique, de par notre qualité de service et notre capacité à innover et nous sommes convaincus que c’est grâce à nos talents que nous y arriverons.” a dit Rokhaya Sy,

Chief Operating Officer & Co-Founder. “Cette distinction est une récompense pour notre environnement de travail avant-gardiste et pour les efforts incessants et le dévouement de nos Papsers à travers le Sénégal. Nous réitérons notre engagement à créer un lieu de travail innovant, propice aux opportunités de croissance, qui attire et retient les meilleurs talents, tout en fournissant des résultats commerciaux exceptionnels à nos clients.” a dit Abibatou Ogo Seck, People & Culture Associate.

A propos du programme “Best Places To Work” Best Places To Work est un programme international de certification qui récompense les meilleurs

employeurs dans différents pays. L’évaluation repose sur l’analyse de l’attractivité d’une entreprise grâce à un processus en deux étapes axées sur 8 dimensions autour de la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH. Rejoignez notre communauté sur

