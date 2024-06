Papy Kane activiste de Benno reconnait avoir injurié, diffamé et calomnié la journaliste Oumy Ndour et demande pardon

XALIMANEWS: « Je soussigné Madiodio Kassé détenteur du profil Facebook Papy Kanne activiste anciennement Papy Kanne Nervis, reconnais avoir injurié, diffamé et calomnié pendant deux ans Mme Oumy Ndour journaliste. Je reconnais que toutes les accusations que j’ai portées sur sa personne sont totalement fausses et n’ont été dictées que par une simple volonté de nuire à sa réputation et à son honneur. Je ne la connais pas et ne l’ai jamais rencontrée avant notre confrontation de ce lundi 3 juin 2024 à la Division spéciale de la Cybercriminalité », a-t-il posté sur sa page Facebook

Et l’insulteur de notre consoeur et proche de l’ancien régime se met en genoux: « par ce post, je lui présente publiquement mes excuses et m’engage à effacer tous les posts que j’ai fait sur elle durant ces deux dernières années »

Et de poursuivre « je m’engage également à épingler ce post sur mon profil Facebook pendant 2 mois et à ne plus la nommer ni à entrer en contact avec elle sur les réseaux sociaux ou par n’importe quel autre moyen de communication. Si je contreviens à cette promesse même par un autre compte sur les plates-formes digitales, Mme Ndour se réservera le droit de réactiver sa plainte »