Paralysie cérébrale infantile : Le cri de cœur des parents de victimes au Sénégal

XALIMANEWS- En prélude à la journée mondiale de la Paralysie infantile, qui sera célébrée ce 05 octobre, des parents d’enfants victimes lancent un cri de cœur. Etablis à Dakar et regroupés dans une association, ils racontent le calvaire d’un quotidien où l’espoir a déserté, faute d’une prise en charge correcte et à défaut de structures adéquates et spécialistes en nombre au Sénégal.

Par la voix de Rawane Samb, la problématique est posée devant l’opinion qui, selon lui, ignore tout d’un monde sournois. En tant que parent de victime, il revient sur la situation des enfants atteints par ce mal pernicieux qui peut survenir à diverses étapes et qui bouleverse toute une vie. Celle des parents en devient hantée par le fait de voir son enfant ne pas évoluer, ainsi de devoir le suivre à jamais, dans un environnement où la prise en compte de l’état des enfants, souffrant de handicap mental n’est pas à l’ordre du jour.