Sacoura B. sera cueilli et mis sous les verrous le 6 avril. À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce lundi 24 avril, le quinquagénaire n’a reconnu que la scène de violence. « Je ne lui ai jamais fait une proposition indécente », a botté en touche le polygame. « Faux », rétorque la partie civile. À l’en croire le détraqué sexuel l’interceptait devant les toilettes à des heures tardives pour lui proposer des parties de plaisir. « Il me rejoignait avec un caleçon. Un jour, il s’est déshabillé devant moi », a-t-elle dénoncé. Concernant les violences, Fatoumata a soufflé que le mis en cause l’a frappée avec un banc au cours de leur accrochage. Me Aboubacry Barro a demandé au tribunal d’infliger une peine exemplaire au prévenu qui, selon lui, voulait violer la partie civile.

Tout part par une plainte de Fatoumata D. au commissariat des Parcelles Assainies le 28 mars 2023. La plaignante a confié qu’elle subissait un harcèlement sexuel de la part de son beau-frère, Sacoura B. (frère de son époux) qui a succombé à son charme. Mais, elle l’envoyait balader. Fatoumata et Sacoura entretenaient ainsi une relation difficile. Quelques jours avant sa plainte, Fatoumata était en train de faire le linge dans la cour de la maison familiale, sise à l’unité 7 des Parcelles Assainies. Piqué on ne sait par quelle mouche, Sacoura la somme de se déplacer. La jeune dame a opposé un niet catégorique à son beau-frère. C’est alors qu’une rixe a éclaté entre les deux antagonistes. Blessée à la jambe droite, Fatoumata s’est procuré un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail de 10 jours. C’est ainsi qu’elle a visé les infractions d’attentat à la pudeur, de coups et blessures volontaires, de violence et voie fait au cours de son audition à la police.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy