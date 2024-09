Paris : Les temps fort du concert de Mia Guissé

XALIMANEWS- Mia Guissé a animé un concert très réussi au Casino de Paris. Une soirée qui a affiché plein (sold out). Ce succès confirme son talent indéniable et sa capacité à captiver le public avec ses hits. L’artiste, déjà bien établie dans le paysage musical, continue de séduire ses fans à travers des performances énergiques et une présence scénique remarquable.

Le concert au Casino de Paris marque une étape importante dans sa carrière, renforçant sa position parmi les artistes de talent à suivre sur la scène musicale.