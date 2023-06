Ce 1er juin 2023 a été une journée bien noire pour mon pays et pour tous les Sénégalais. Je dirais même plus, dans le monde entier, tous les amis de notre pays sont certainement malheureux de voir de terribles images leur parvenir. Je peux vous assurer que je suis profondément meurtri par ce qui s’est passé ce 1er juin 2023. Cependant ce n’est pas parce qu’étreint par ces drames, cette violence inouïe, ces morts que je ne m’interroge sur le pourquoi et ne réfléchit sur que faire pour que la sérénité reprenne le dessus sur la haine, la violence, les horreurs, le manque de lucidité, et l’aveuglement obtus de nous tous.

Notre pays ne s’est pas construit sans violence ni sans conflit violent. La démocratie s’est installée à force de contestations, de bagarres de rue. Même dans le parti qui est le mien, le PS, rien ne s’est fait toujours sans de profondes dissensions et parfois de violences. Voilà pourquoi je voudrais parler à mes concitoyens en tant que membre du PS, élu de ma région, et surtout député donc législateur pour dire d’abord que le dialogue a été le chemin le plus difficile mais aussi le plus enthousiasmant pour que le Sénégal soit le pays démocratique que le monde nous reconnait.

Ces mots que je vous adresse, c’est pour appeler à la sérénité et la prise de conscience que l’on ne construira pas ce pays pour le développement dans la haine et la destruction. Je ne critiquerai pas la justice parce que c’est à elle de juger. Elle dit le droit. J’en prends acte .En tant que législateur, respectueux de la séparation des pouvoirs, je me soumets à son verdict. Que des citoyens n’acceptent pas une décision de justice, je comprends, mais est-ce une raison pour vivre ce que nous avons vécu ce 1er juin 2023 ? Je ne crois pas à cette façon de faire même si des citoyens sont profondément déçus par un verdict prononcé là où cela se doit. Tous les jours, la justice prend des décisions qui ne satisfont aucune partie, comme c’est le cas dans ce procès qui nous vaut de si graves troubles.

Je crois toutefois, malgré cette souffrance qui m’étreint à la vue de tous ces drames, pouvoir dire que chaque citoyen a l’obligation de polir la pierre qui peuple nos rues, nos campagnes, nos villes et villages pour participer à la construction nationale avec humanité et bâtir des palais pour la vertu sans laquelle rien de solide ne s’élèvera sur ce sol sur lequel nous fondons tous nos espoirs.

Chers compatriotes, reprenons nos esprits. Parlons-nous !

Le Dialogue National qui vient d’être lancé est une formidable opportunité si la sincérité est de rigueur chez tous les acteurs. Notre responsabilité historique nous y oblige.Trouvons les moyens de conforter ce qui a fait de notre Sénégal un pays exemplaire. La Téranga que tout le monde nous reconnait devrait d’abord signifier, en nous, paix et solidarité, engagement national pour le bien-être de tous, fraternité, justice et liberté.

Que notre Seigneur protège le Sénégal !

Abdoulaye VILANE, député, Président du Conseil départemental de kaffrine.