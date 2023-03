Le nouveau Premier président de la Cour d’appel de Dakar a aussi dévoilé les règles qui l’ont guidé durant ce bref passage. « Nous avons tenté d’agir avec humilité, en essayant de relativiser et d’éviter de se cramponner sur des certitudes. On a aussi essayé d’agir toujours et en toute circonstance avec beaucoup de responsabilité, en tenant compte des libertés individuelles, des droits des uns et des autres et le nécessaire respect des lois que nous nous sommes librement choisis, dont le respect est nécessaire pour une vie en communauté. […] Le courage est une des qualités intrinsèque que doit avoir un magistrat », ajoute-t-il.

