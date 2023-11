De plus, le début de la campagne de parrainage en vue de l’élection présidentielle de février 2024 confirme que le maire de Ndioum maintient une solide base politique dans sa région. Il ne fait pas partie des leaders de la mouvance présidentielle qui ont eu des difficultés à obtenir les signatures nécessaires pour la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour preuve, le ministre, également leader de la Nouvelle dynamique de l’Alliance pour la République et de Benno Bokk Yakaar dans le département de Podor, a déposé un premier lot de parrainages pour le candidat Amadou Ba, totalisant 92 951 parrains. Cette remise a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le délégué régional Amadou Mansour Faye, maire de Saint-Louis et ministre des Transports terrestres et du Désenclavement, ainsi que d’autres membres de l’équipe.

