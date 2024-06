Partenariat : Dakar et Dubaï visent plus haut

XALIMANEWS-Le Sénégal va booster ses exportations vers les Émirats Arabes Unis pour équilibrer ses échanges avec son partenaire du golfe dont les importations en 2022 ont été évalués à plus de 363 milliards. La Chambre de commerce de Dubai et l’APIX ont signé un partenariat au cours d’un forum d’affaires sous la présidence du ministre de l’industrie et du commerce.