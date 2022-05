XALIMANEWS-La Basketball Africa League (BAL) et Envol City – un projet immobilier inédit à Diamniadio, au Sénégal – ont annoncé, hier jeudi, un partenariat pluriannuel par lequel Envol City devient partenaire officiel de la BAL et le partenaire national de la ligue au Sénégal.

À compter de la saison 2023, la BAL et Envol City collaboreront dans le cadre d’initiatives d’engagement des fans, valorisant la convergence du sport, de la musique, de la gastronomie, de l’art et de la mode, notamment lors des BAL Fan Zones organisées lors des matchs disputés à Dakar. La première BAL Fan Zone a été organisée à Dakar du 5 au 15 mars, avec un DJ, des performances musicales en direct, des stands de concession, des ventes de produits dérivés, ainsi que la possibilité de rencontrer des légendes de la NBA et du basketball, entre autres. Envol City sera également partenaire de la BAL lors des retransmissions des Playoffs 2022 de la BAL, au cours desquels les huit meilleures équipes des Conférences du Sahara et du Nil de la ligue s’affronteront dans le cadre d’un tournoi à élimination directe et des finales à la Kigali Arena, au Rwanda, du 21 au 28 mai.



« Nous sommes très heureux de nous associer à Envol City pour mobiliser les fans de la BAL au Sénégal, tout en illustrant la capacité de l’Afrique à s’imposer comme un leader mondial du sport et du divertissement », déclare Amadou Gallo Fall, président de la BAL. « Envol City partage notre engagement en faveur d’un avenir de l’Afrique axé sur la modernité et l’innovation, et nous avons hâte de travailler ensemble et d’exploiter le pouvoir rassembleur et transformateur du sport pour offrir aux fans et aux invités de la BAL des expériences inoubliables. »

« Envol City est un projet immobilier innovant et moderne, résolument tourné vers l’avenir », déclare Moctar Thiam, PDG d’Envol City. « Nous appréhendons l’Afrique de demain avec une vision ambitieuse, innovante et porteuse d’excellence. Il est dès lors tout à fait naturel pour nous d’établir un partenariat avec la BAL, qui jouit d’une forte notoriété sur le continent et au-delà. À travers ce solide partenariat avec la BAL, nous entendons montrer l’exemple à la jeunesse panafricaine et ouvrir la voie à une vision commune de l’avenir de l’Afrique. »

Envol City s’ajoute à la liste des partenaires marketing de classe mondiale de la BAL, qui regroupe les partenaires fondateurs New Fortress Energy (NFE), Rwanda Development Board (RDB), NIKE, Jordan Brand et Wilson, ainsi que les partenaires officiels Alley-Oop Africa, Attorney General Alliance (AGA) – Afrique, Destination Sénégal et Air Sénégal, Flutterwave et Hennessy.



La saison 2022 de la BAL rassemble les 12 meilleures équipes de club de 12 pays africains, pour un total de 38 matchs dans trois villes et sur trois mois : Dakar (5-15 mars), Le Caire, Égypte (9-19 avril) et Kigali (21-28 mai).

La BAL est diffusée en 14 langues dans 215 pays et territoires par le biais de partenariats de diffusion télévisuelle gratuite et payante avec Canal+, ESPN, NBA TV, Tencent Sports, TSN, American Forces Network (AFN), Voice of America (VOA), TV5Monde et VisionView TV, et de retransmissions en direct sur l’appli NBA, NBA.com et NBA.com/BAL.

La phase éliminatoire de la BAL 2022 débutera le 21 mai à 8h30 ET / 14h30 CAT avec la rencontre opposant le Petro de Luanda de l’Angola (4-1) à l’AS Salé du Maroc (3-2), suivie du match entre le REG du Rwanda (4-1) et le F.A.P. du Cameroun (2-3) à midi ET / 18h CAT. Les quarts de finale se joueront le 22 mai avec l’US Monastir de Tunisie (4-1) contre les Cape Town Tigers d’Afrique du Sud (2-3) à 8h30 ET / 14h30 CAT, suivis du champion en titre de la BAL, le Zamalek d’Égypte (5-0) contre le S.L.A.C de Guinée (2-3) à midi ET / 18h CAT.



Les vainqueurs des quarts de finale s’affronteront en demi-finale le 25 mai pour se qualifier à la finale de la BAL 2022, qui aura lieu le 28 mai à 12h00 ET / 18h00 CAT et sera diffusée en Afrique sur ESPN, Canal+, VisionView TV et VOA radio, et partout dans le monde sur AFN, ESPNews, NBA TV International, Tencent Sports, TSN, l’appli NBA, NBA.com et NBA.com/BAL.

À propos d’Envol City (www.envolcity.com)



Situé à 30 km de Dakar, au cœur du centre urbain de Diamniadio, Envol City, « le quartier chic de Diamniadio », est bien plus qu’un projet immobilier : c’est une vision de l’Afrique de demain basée sur l’excellence et l’innovation. Trois espaces interconnectés proposent des logements, des résidences et des services haut de gamme – Espace Dakar, Espace Tombouctou et Espace Lagos – entourant la Maison des Nations Unies, véritable pôle d’ouverture sur le monde. Entre modernité – par ses programmes et ses services – et tradition – par les matériaux utilisés et le respect de l’environnement – Envol City vous réserve le meilleur des deux mondes. Caractérisée par son architecture bioclimatique moderne, durable et intemporelle, parfaitement adaptée au climat tropical, Envol City noue une relation parfaitement harmonieuse avec l’environnement existant.

Video Envol City

À propos de la BAL



Fruit d’un partenariat entre la Fédération internationale de basketball (FIBA) et la NBA, la BAL est une nouvelle ligue professionnelle regroupant 12 équipes venues de toute l’Afrique. La BAL s’inspire des compétitions organisées en Afrique par la FIBA et marque la première collaboration de la NBA pour gérer une ligue hors Amérique du Nord. Les fans peuvent suivre la BAL sur Twitter, Instagram et Facebook (@theBAL) et s’inscrire sur www.theBAL.com pour rester informés de ses dernières actualités.