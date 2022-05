Suite au rejet de leur liste de parrainage pour élections législatives prochaine, le Président de la Coalition and Nawlé /and ligueye a fait face à la une presse, ce jeudi 12 mai 2022, pour éclairer la lanterne des Sénégalais.Sur ce,le maire de Kaolack a souligné qu’en espace d’un mois » ils ont pu réunir des milliers d’adhérents et collectés plus de 80.000 parrains. Ainsi, en est suivi le 03 Mai passé, le dépôt du dossier en plus de la caution par le biais de leur mandataire en l’occurrence Mbaye Ngom ».

