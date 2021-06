Pourquoi le projet politique de PASTEF fait si peur au président Macky Sall et à ses partisans? Pourquoi autant de désinformation et de diabolisation envers PASTEF et son leader? Qu’est-ce qui explique que des centaines de milliers de nos compatriotes, au Sénégal comme dans la diaspora, s’approprient volontairement le projet de PASTEF et le défendent par tous les moyens? Voilà, entre autres, les questions auxquelles tentent de répondre l’ouvrage PASTEF La résistance consciente face au Mackyavelisme. Un livre de 200 pages qui explique en profondeur la puissance de ce projet politique dont l’ambition est de révolutionner qualitativement le Sénégal et qu’on cherche à anéantir injustement.

