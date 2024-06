Passation de service à l’AEME : Saer DIOP passe le témoin à Mame Coumba NDIAYE

XALIMANEWS- Ce jeudi 27 juin 2024, Madame Mame Coumba NDIAYE a été officiellement installée dans ses fonctions de Directeur général de l’Agence pour l’Économie et la Maîtrise de l’Énergie (AEME). La passation de service s’est déroulée entre le Directeur sortant Saer DIOP, et Mme NDIAYE, sous la supervision de Dr Cheikh Ba, Inspecteur des Affaires Administratives et financières (IAAF), du ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines.

Dans une ambiance sobre et empreinte de solennité, Mme Mame Coumba NDIAYE, après avoir loué le Tout-puissant, a remercié Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République du Sénégal pour le choix porté sur sa personne ainsi que le Premier Ministre, Monsieur Ousmane SONKO et Monsieur Birame Soulèye DIOP, Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines ;

Ingénieur statisticienne et économiste de l’énergie, experte également en efficacité énergétique, Mme Ndiaye est en terrain connu avec une présence dans le secteur de l’énergie depuis plus de 20 ans. En effet, elle s’occupait, entre autres, de la maîtrise de l’énergie au sein de la Société nationale d’électricité (Senelec) bien avant la création de l’AEME. Par ailleurs, depuis plus de 10 ans, elle était Directeur des études et de la planification au sein de l’agence.

Ainsi, Mme Ndiaye s’engage à mettre en œuvre sa feuille de route, dans ce contexte de transition énergétique, en renforçant la dynamique de mobilisation du potentiel d’économie d’énergie dans tous les secteurs, tenant compte des orientations stratégiques du JETP, avec une attention particulière sur le bâtiment, le résidentiel, le transport, l’industrie et les administrations. Les projets d’efficacité énergétique seront davantage intégrés, soutenus par une communication et sensibilisation étendue et accompagnés d’une digitalisation systématique. Une administration exemplaire en économie d’énergie sera un levier déterminant de toutes les actions de l’AEME avec le renforcement des interventions de l’Agence pour la baisse de leurs factures et la lutte contre les abus sur les consommations d’électricité.

Le nouveau DG de l’AEME s’est également engagée á renforcer les mesures pour, entre autres, le respect des heures de travail, les appels systématiques á candidature ainsi que l’amélioration des conditions de travail et d’affectation des agents. Elle a ainsi invité les travailleurs à s’inscrire dans la dynamique du culte du travail. « Seul le travail, la loyauté, la rigueur et les qualités intrinsèques seront mes critères dans cette voie ultime du « Jub Jubal Jubanti » ainsi qu’une bonne gouvernance et la gestion efficiente des ressources de l’État », dit-elle.

Après avoir rendu hommage aux anciens directeurs généraux de l’AEME, Mme Ndiaye est revenue sur le travail accompli par son prédécesseur M.Saer DIOP qui a, à son actif, d’importantes réalisations. Aussi, s’engage-t-elle à poursuivre les nombreux chantiers en cours.

Pour sa part, le Directeur Général sortant Saer DIOP a renouvelé ses vives félicitations à Mame Coumba NDIAYE. Il a également remercié les autorités qui avait placé sa confiance en lui pour conduire aux destinées de l’AEME. M. Diop a également rendu hommage à l’ensemble du personnel de l’AEME, sans qui les résultats obtenus n’auraient pas existé. Il a aussi exhorté les agents à faire preuve du même dévouement à l’endroit de son successeur.