Pastef, à la conquête de Ndar

XALIMANEWS: A quelques semaines des élections législatives, il n’est pas risqué de penser qu’il n’y aura pas de bataille pour les élections législatives à Saint-Louis. Pour cause, le parti Pastef semble bien placé pour remporter ces élections législatives au niveau surtout du département de Saint-Louis, tant l’ancien parti au pouvoir est dans le creux de la vague, depuis la débâcle de mars dernier.

«Si vous regardez bien le principal parti qui est à l’opposition, notamment l’Alliance pour la République (APR), c’est un parti qui est maintenant disloqué, et il y a beaucoup de mécontents dans les rangs », affirment beaucoup d’acteurs politiques de la ville. Pour cause, avec les investitures, beaucoup de grincements de dents se sont fait sentir au sein des militants du responsable politique Pape Ibrahima Faye, l’ancien Directeur Général du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) qui était un lieutenant très proche de Mansour Faye, coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar de Saint-Louis. Ces militants ont été catégoriques, fustigeant ainsi le fait que l’ancienne députée Aminata Guèye soit à chaque fois renouvelée à son poste sur la liste nationale.

L’autre fait majeur à signaler, c’est que des personnalités comme Amadou Niang qui étaient à Pikine sont allées dans d’autres partis ou coalitions de partis. Au niveau de la Langue de Barbarie, en y regardant de très près, ce n’est pas le grand amour pour les militants de l’APR et leur leader Mansour Faye. Tout cela semble être favorable au parti Pastef. Il faut aussi noter le fait que le parti au pouvoir a eu beaucoup de ralliements de responsables qui viennent des partis de l’opposition notamment de l’APR et du parti d’Amadou Bâ. En revanche, ce qui est peut-être favorable à l’APR et surtout à l’opposition en général, c’est certainement la commune de Gandon où le maire est investi sur la liste.

La commune de Ndiébène Gandiole, elle, reste une zone favorable au Pastef qui y gagnera forcément la bataille. Pour la commune de Mpal, le candidat investi est quelqu’un issu d’une famille très respectée dans cette localité. Ce qui peut beaucoup apporter au Pastef. A Fass, l’actuel maire en l’occurrence Ibrahima Diaw, ancien Directeur du CROUS/UGB, s’est beaucoup donné lors des dernières élections mais aujourd’hui il semble ne plus avoir cette poigne financière pour pouvoir amener toute la troupe derrière lui. Tout cela fait que, dans le département de Saint-Louis, le Pastef est parti pour passer très largement devant l’opposition.

YVES TENDENG Sud Quotidien