« La coordination communale de Pastef de Diass condamne avec la dernière énergie l’arrestation arbitraire de notre camarade et frère patriote Abdoulaye Faye. Pastef commune de Diass informe à l’opinion que notre frère s’était rendu au domicile du président Ousmane Sonko pour une visite de courtoisie et de soutien comme tout bon ami et citoyen responsable. À sa sortie, il fut arrêté d’une manière arbitraire par les forces de l’ordre. La coordination communale exige la libération pure et simple de M. Abdoulaye Fall ainsi que de tous ses autres camarades. Seule la lutte libère. Coordonnateur Youssou Ciss SG Ibrahima Sokhna Mbengue ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy