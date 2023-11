Macky sall l’usurpateur de l’exécutif gouvernemental en complicité avec les deux autres branches de la république et sous le regard impuissant d’un peuple tyrannisé, ont eu raison du sursaut révolutionnaire, lancé et piloté par monsieur Ousmane Sonko et ses partisans.

Le système réactionnaire a neutralisé le sursaut.révolutionnaire.

C’est ainsi que le rêve, j’allais dire le projet de changer le quotidien des sénégalais, voire, des africains qui y croyaient est devenu finalement utopique, un véritable cauchemar!

Osons le dire, même si le projet était politique, sa dimension religieuse pesait de tout son poids.dans sa conception. C’est ce qui justifie peut être l’adhésion massive de barbes blanches et autres arabisants prêcheurs . L’ambition de changer la pratique musulmane a fini de faire d’eux des « salutistes » et même des « terroristes », selon leurs adversaires du régime .

Quoi qu’on pusse dire c’est que

le projet de pastef fut très révolutionnaire et cachait une dimension internationale notoire.

Ousmane Sonko voulait libérer le continent African de l’emprise coloniale.

Ousmane, ou du moins certains de ses partenaires ou partisans voulaient sortir les talibes mourides ou tidianes des foyers familiaux religieux. Ils ne croient pas aux tarkhas qu’ils qualifient comme une forme d’exploitation.

Ousmane avait des moyens financiers colossaux. Il suffisait d’un clic pour que ses sympathisants et militants réagissent par le biais d’un fund raising pour renflouer les caisses de son parti . Collect d’argent rapide légal et très efficace.

Ousmane a eu de la popularité et le charisme nécessaires pour haranguer les foules, mais Ousmane n’avait pas la bonne stratégie politique le bon entourage.

Monsieur se prenait déjà pour le président, alors qu’il n’était pas élu .

Il se faisait appeler président comme on le fait dans le système alors qu’il combattait ce même système avec ce genre de pratiques . Hélas monsieur est perdu par son manque de maturité politique mais aussi et surtout par certains de ses supporters qui n’ont que l’insulte à la bouche, à la recherche de vus payants sur le net.

À ceux là s’ajoutent ces millions de jeunes désœuvrés, désespérés qui n’ont pas compris le sens et les enjeux de l’heure, puisque constitués pour la plupart par des analphabètes.

« Au Don de Soi » prôné par leur leader (le seul d’ailleurs ) ces immatures ont inventé le son de soi Au lieu d’aller arracher et sortir leur idole des sales mains de Macky Sall, ils se contentent d’entonner des chansons, à chaque fois qu’ils se retrouvent dans des cérémonies récréatives .

C’est de la trahison !

Ousmane Sonko ne doit pas être en prison !

Si toutes les familles des détenus politiques du tyran, mystificateur, voleur et complexé qu’est Macky Sall, se regroupent quotidiennement aux lieux de détentions respectifs de leur loved one’s pour y organiser des sit in et autres manifestations pacifiques telles des causeries, ils seraient tous libérés depuis longtemps.

Ousmane Sonko n’a rien fait pour être maintenu en prison.

Son seul tort c’est de dire Non à Macky Sall et sa famille biologique comme politique .

Et cela n’est pas un crime !

Le seul tort (?) du redoutable opposant c’est d’être le principal favori au poste de cinquième président du Sénégal.

Et quiconque aura son soutien sera élu président in sha Allla !

Combien de maires et de députés ont profité de lui pour leur poste. Ingrats que vous êtes !

Allez affronter ce régime finissant et libérer Ousmane Sonko !

Quiconque occupera ce post déjà vacant depuis 2018, l’aura usurpé à l’exception de mon frère et ami Souleymane Ndene, qui avait tous les atouts pour remplacer son ex ami qui ne lui a apporté que des malheurs dans son compagnonnage et son parcours politiques.( je rigole il y’en a d’autres, mais je porte mon choix sur Jules )

Enfin, mon problème à ce niveau, c’est avec qui le prochain président va gouverner ce pays qui manque de tout sauf des hypocrites et des larbins politiciens.

Le Sénégal regorge d’hommes intègres capables de changer le destin de leurs compatriotes, mais à l’heure du choix ils s’orientent vers d’autres qui malheureusement ne font pas l’affaire.

Votons pour tous les candidats sérieux à l’exception de celui de Macky Sall le traître !

Madère usa