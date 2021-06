«On a terminé les nouveaux textes du parti. Je me permets d’informer que Pastef, en tout cas si les textes sont validés, ne s’appellera plus patriotes du Sénégal pour l’éthique et la fraternité, mais Patriotes africains pour le travail l’éthique et la fraternité», a indiqué Birame Souleye Diop sur le plateau de Faram Facce.

