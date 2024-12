Patrimoine et développement : Bassirou Diomaye Faye réaffirme son engagement pour la valorisation du patrimoine historique sénégalais 

XALIMANEWS-Après avoir inauguré le monument dédié au héros national Lat Dior Ngoné Diop à Thiès le jeudi 12 décembre, le président de la République a réaffirmé, lors du Conseil des ministres du mercredi 18 décembre 2024, son engagement envers la valorisation du patrimoine historique et culturel du Sénégal. Il a souligné que cette démarche est essentielle pour préserver un récit national cohérent, intégrant les valeurs traditionnelles séculaires basées sur une culture de la mémoire et la célébration de nos héros nationaux dans divers domaines.

Dans ce contexte, il a demandé au Premier ministre, au ministre des Collectivités territoriales, au ministre de la Culture et au Secrétaire d’État en charge de la Culture de collaborer avec les Collectivités territoriales pour aligner la dénomination des rues, avenues, boulevards et édifices publics sur les faits historiques et les héros nationaux qui ont marqué l’histoire du Sénégal.

Le chef de l’État a également insisté sur la nécessité de vulgariser et d’enseigner l’histoire générale du Sénégal. À cet effet, il a invité le Premier ministre à évaluer et relancer le projet de réécriture scientifique de l’histoire nationale, tout en réhabilitant et en promouvant le patrimoine historique des communes et villes.

Dans le même ordre d’idées, il a chargé le ministre de la Culture et le Secrétaire d’État chargé du patrimoine historique de se consacrer à la réhabilitation du patrimoine des îles, notamment Gorée et Carabane, en collaboration avec les autorités locales et les populations.

Enfin, le président a demandé au Premier ministre d’engager une réflexion sur la création d’un Conseil national de la Mémoire et de la Gestion du Patrimoine historique. Cette initiative vise à faire de la préservation de l’histoire nationale un levier majeur de développement économique, social et culturel pour le Sénégal.