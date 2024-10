Patronat : le Cnes et le Cnp fusionnent 

XALIMANEWS-Les présidents de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) et du Conseil national du patronat (Cnp) ont signé, hier mardi, un protocole d’unification de leurs organisations syndicales. Cette fusion est justifiée par « les liens historiques et leur appartenance commune antérieure à une seule organisation du secteur privé ». Ils ont également souligné leurs rôles essentiels dans la défense des intérêts des entreprises, l’amélioration de l’environnement des affaires, la promotion de l’investissement privé, et le développement socio-économique du Sénégal. En outre, ils ont noté que la Cnes et le Cnp bénéficient de « très fortes représentativités dans tous les secteurs d’activités formelles de l’économie nationale ».

Ce processus d’unification était prévu depuis septembre dernier. Le vice-président du Cnp, Amadou Seck, avait indiqué lors d’une réunion préparatoire que cette initiative répond à la demande croissante des nouvelles autorités, souhaitant que le patronat se prononce d’une seule voix. « Aujourd’hui, avec l’avènement du Projet [Nouveau Référentiel des Politiques Publiques], les nouvelles autorités veulent parler avec le patronat d’une seule voix », avait-il déclaré. Près d’un mois plus tard, l’unification a été officialisée avec la signature du protocole. En marge de cette officialisation, les deux organisations ont exprimé leur intention d’étendre ce mouvement d’unification à d’autres organisations du secteur privé, se félicitant des échanges fructueux avec le Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds).