Si le consultant français lui répond non, votre conseiller a mal formulé votre désir d’éliminer définitivement le débat sur le 3e mandat, la langue téléologiquement empruntée est finalement calamiteuse, la formule choisie assombrit plus qu’elle n’éclaire, le président sera content et dira à son conseiller, « merci pour votre incompétence légistique à traduire en bon français mes désirs, parce que je peux m’appuyer dessus pour légitimer ma 3e candidature, autrement dit, tu ne l’as pas fait exprès, mais finalement ta nullité nous est bien utile ». Entre déception, mépris et dépit, les mots à mettre sur les maux manquent, il reste juste à constater, hélas, que ce pays est tombé bien bas avec de telles personnalités sans classe, ni foi.

Le président va demander à un consultant français de l’aider à interpréter ses propres écrits, puisqu’il a dit par ailleurs que c’est lui-même qui a écrit la Constituton dans sa version justement modifiée après référendum en 2016, avec comme réforme phare la réécriture en termes plus clairs de l’article 27 sur le nombre des mandats, pour le mettre définitivement à l’abri de toutes interprétations contradictoires, et honorer ainsi par voie de conséquence, la mémoire des personnes tombées sur le champ de la lutte contre le 3e mandat de Wade en 2012. Autrement dit, le président demande au consultant français de vérifier si ce qu’il a fait écrire à son conseiller juridique a été bien fait, c’est-à-dire trouver une formulation plus claire qui fasse qu’il n’y aura plus de débat de 3e mandat au Sénégal?

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy