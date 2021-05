XALIMANEWS : Le secrétaire général national du parti démocratique sénégalais (Pds) effectue un réaménagement dans sa formation politique. Me Abdoulaye Wade a pris hier une décision administrative en nommant Franck Daddy Diatta au poste de secrétaire général de l’union des jeunesses travaillistes et libérales (UJTL). Selon l’As, le désormais ex leader du mouvement national des élèves et étudiants libéraux remplace le député Toussaint Manga atteint par la limite d’âge.

