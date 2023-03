XALIMANEWS -Un atelier de sensibilisation et de partage d’information sur l’impact du chalutage de fond sur les écosystèmes marins au Sénégal et en Afrique de l’ouest avec les parlementaires et les membres des institutions consultatives a été organisé, ce mardi, par le réseau des parlementaires pour l’environnement, l’union des associations d’élus locaux, le conseil économique social et environnemental, et le Haut conseil des collectivités territoriales.

