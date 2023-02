Le prévenu était attrait à la barre du TGI de Diourbel à la suite d’une plainte des parents de sa présumée victime, qui venaient de découvrir que leur fille était en état de grossesse. Les faits remontent à septembre 2020. A l’époque, le prévenu et sa victime avaient, respectivement,19 et 15 ans. Devant le juge, l’accusé à reconnu avoir eu, ‘’à trois reprises », des ‘’relations sexuelles’’ avec sa victime, soutenant qu’ il entretenait avec cette dernière ‘’une véritable liaison amoureuse. Des propos confirmés par cette dernière. Mais, d’après elle, le jeune charretier l’aurait maraboutée avant de passer à l’acte. Selon le procureur, même s’il est ‘’très difficile d’établir les thèses de viol et de détournement de mineure, au regard de l’attitude de la présumée victime et de ses différentes déclarations contradictoires, par contre, le chef de pédophilie est bien établi dans cette affaire, puisque l’accusé connaissait bien l’âge de la présumée victime.’’ Pour sa part, l’avocat de la défense a émis ‘’des doutes sur la sincérité de l’acte de naissance de la fille versée au dossier et qui n’est produit qu’en 2021, sans aucune référence sur le bulletin ou encore le livret de famille.’’ Toutefois, il a reconnu que ‘’si on s’en tient à la rigueur de la loi, le prévenu peut-être reconnu coupable de pédophilie.’’

