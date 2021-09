La rareté du sucre notée sur le marché sénégalais étonne les responsables de la compagnie sucrière sénégalaise. Visitée, par la RTS, la responsable marketing de la CSS, madame Marie Camara se dit surprise par les rumeurs concernant la pénurie de sucre. » Nous n’arrivons pas à expliquer cette pénurie de sucre car étonnement nous vendions moins les années précédentes. En ce mois d’Août où la consommation tournait autour de 14-15 milles tonnes, il s’avère qu’en ce mois plus de 17 milles tonnes sont sortis des magasins en direction de Dakar, touba et kedougou. Donc si on parle de pénurie, je me demande vraiment où est passé tout ce sucre ». Clame madame Camara.

