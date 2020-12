Voilà six mois nous quittait Sidy Fall « Baye Sidy », « Magou Gneeup », « Tonton Sidy » pour certains, « doyens » pour les autres. Les qualificatifs ne manquent pas pour saluer la dimension sociale de l’homme que la communauté sénégalaise du Benelux a perdu au mois de juillet dernier. Avec lui, celle-ci, notamment de Belgique s’est faite une identité et une intégration réussie dans le royaume. Pour son œuvre incommensurable : plusieurs belges convertis à l’islam, des mariages scellés, des personnes aidées, hébergées etc…, la rédaction de Bitimrew Press Group, en accord avec différents leaders associatifs et « d’anciens » de la communauté, lui rend hommage à titre posthume comme personnalité de l’année 2020. Nous prions qu’Allah l’accueille au Paradis.

Parler de sa peine, c’est déjà se consoler. …. Mais, il est clair lorsqu’on perd un être cher, on ne voit plus la vie de la même façon. La disparition de Sidy Fall a été douloureuse pour la communauté sénégalaise de Belgique. Icône de l’émigration dans ce pays, il était le symbole de la générosité pour de nombreux sénégalais, africains et belges qui l’ont connu et côtoyé. D’une grandeur intellectuelle incontestable, il était prompt à donner des conseils aux jeunes et l’a si bien réussi avec toutes les générations.

Disciple de la Tidianya, il a toujours mis en avant sa religion, même dans les moments les durs de l’immigration en Belgique, notamment dans les années 90, guidant étudiants sénégalais et plusieurs belges à l’islam. Il aura scellé bon nombre de mariages.

A lui seul, il représentait la belle et parfaite identité de la migration sénégalaise, faite de dévouement au travail et de quête permanente d’intégration dans le royaume.

Son fidèle compagnon, Bamba Thiam, père de l’athlète belge Nafissatou Thiam, n’a pas manqué de faire ce témoignage poignant sur sa page facebook : « Plus qu’un ambassadeur de notre pays, représentant réel de notre culture et de notre tradition, plus qu’un guide, Baye Sidy fut un support psychologique et social dont la communauté avait besoin. Il a réalisé ce que l’argent ne permet pas de faire. Ceux qui ont bénéficié de sa sagesse inestimable, ne pourront jamais lui rendre la monnaie à la hauteur de ce qu’il a fait pour eux. Prions lui et sa famille » a-t’il écrit avec tristesse.

Interrogé, l’ancien Consul Général de Lyon, Alioune Diop ne tarit pas d’éloges à l’endroit du défunt avec qui il a partagé de moments forts dans la communauté : « Je connaissais Sidy Fall depuis le Sénégal. Je l’ai remplacé à la tête de Senebel. Homme respectueux, il a toujours investi sur l’humain. Il est d’une grandeur sociale rare. Il a célébré plusieurs mariages et grâce à lui, plusieurs belges sont devenus musulmans».

Quant à Alassane Diedhiou : « Je ne trouve pas les mots. Tu es parti mais tu laisses tes empreintes pour l’éternité. Une grosse perte pour ta famille et pour nous tous». Dans la même veine, Mody Diop de soutenir : « Je salue la gentillesse de Sidy Fall. Quand je suis arrivé dans ce pays, il est venu me prendre à la station de métro Alma et m’a hébergé à la rue temps des cerises dans la cité de l’amitié à Woluwe St Pierre. Pendant 4 ans, il fut mon tuteur à Bruxelles. Beaucoup de Sénégalais sont passés chez lui. Je peux citer des footballeurs, musiciens, artistes, politiques, religieux…. Un homme entier qui a toujours misé sur les relations humaines. Il portait sa famille dans son cœur » explique t-il

Le témoignange de Papa Jean Séne est aussi illustratif : « Un homme exceptionnel d’une très grande générosité. Il m’a beaucoup marqué ».

« RIP Grand Sidy. J’ai beaucoup bénéficié de ses conseils. » asséne Djiby Kane.

La belge Ingrid Vandervelden de souligner à son tour : « Quelle triste nouvelle… Sidy Fall, l’homme qui a amené le Sénégal à Gembloux. Qu’il puisse reposer en Paix ».

Pour sa part, Edouard Sané ne manquait pas l’occasion d’écouter et de s’inspirer de Baye Sidy : « d’une séance de thé, j’apprenais de sa sagesse et de sa culture générale. Je m’entendais bien avec lui » dira-t-il. De même, Thierno Niang, une des figures de la diaspora sénégalaise de Belgique, s’est également incliné devant sa mémoire : « Wallay, Tonton Sidy est une personne exceptionnelle. Paix à son âme »

Les hommages, aussi nombreux et émouvants, sont loin d’être exhaustifs. Le décès de Sidy Fall, premier président de l’association des Sénégalais de Belgique, est une perte immense pour la communauté. Il laisse derrière lui un héritage caractérisé par une ouverture, une simplicité, une sagesse, une générosité et une vision, à perpétuer au sein de la communauté, de plus en plus méconnaissable.

Ayant aussi tiré profit de son humilité et de ses idées, la rédaction Bitimrew Press Group lui rend hommage. A l’unanimité, tous les sénégalais interrogés approuvent cette distinction symbolique faite à titre posthume à feu Sidy Fall, un exemple pour les diasporas sénégalaises. Mission accomplie.

Jamil Thiam, Bruxelles