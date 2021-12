Le Ministère du Pétrole et des Energies organise en partenariat avec Energy, Capital an Power (ECP), la première édition de la conférence-exposition MSGBC Oil, Gas and Power les 16 et 17 décembre 2021 au Centre international de Conférence Abdou DIOUF (CICAD). Le thème de cette rencontre, qui sera présidée par le Chef de l’Etat macky Sall, porte sur : « Energies du futur : Comment financer une transition énergétique juste, équitable et inclusive ?».

Selon un communiqué de presse, l’événement réunira les acteurs majeurs des pays du bassin sédimentaire éponyme (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau et Guinée Conakry), de plusieurs pays africains (Maroc, Nigeria, Côte d’ivoire, etc.), des organismes internationaux tels que l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), l’Organisation des Pays Africains Producteurs de Pétrole (APPO).

A noter également que desdirigeants de compagnies pétrolières et gazières, des professionnels de l’industrie ainsi que des investisseurs sont également attendus à cette conférence pour aborder les questions relatives à l’industrie pétrolière et gazière en Afrique face à la transition énergétique.

Organisée pour favoriser la promotion du bassin sédimentaire commun à tous les pays du MSGBC, la conférence est également une réponse à la demande croissante d’énergie renouvelable et à l’intérêt croissant des parties prenantes internationales pour investir et réussir en Afrique. Axée sur le renforcement des partenariats régionaux, la stimulation de l’investissement et du développement dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’électricité, la conférence soulignera aussi l’importance croissante de la technologie dans l’industrie énergétique de la région. Elle mettra aussi en relief les réalisations et perspectives de l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique (hydrocarbures, électricité, énergies renouvelables). A cet effet, les défis et opportunités majeurs feront l’objet d’échanges de haut niveau. Les débats porteront notamment sur des questions comme la transition énergétique, la nécessaire poursuite des financements des projets pétroliers et gaziers et le contenu local.