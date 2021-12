XALIMANEWS -Le Ministère du Pétrole et des Energies organise en partenariat avec Energy, Capital an Power (ECP), la première édition de la conférence-exposition MSGBC Oil, Gas and Power les 16 et 17 décembre 2021 au Centre international de Conférence Abdou DIOUF (CICAD). Le thème de cette rencontre, qui sera présidée par le Chef de l’Etat macky Sall, porte sur : « Energies du futur : Comment financer une transition énergétique juste, équitable et inclusive ?».

