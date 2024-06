Pétrole : Le Président Diomaye a visité le site de Sangomar

XALIMANEWS- Ce mardi, le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a assisté à la production des premiers barils de pétrole sur la plateforme Sangomar, marquant ainsi une étape historique pour le Sénégal dans l’industrie pétrolière. Il a dit toute sa satisfaction et promis une gestion responsable et transparente des ressources. « Je salue l’abnégation et le mérite de tous ceux qui ont cru à la présence de cette ressource au fond de nos océans et fait la promotion du bassin sédimentaire du Sénégal. J’exprime également ma fierté après avoir vu à l’œuvre de brillants jeunes Sénégalais-es déployer leur savoir-faire au cœur de cette impressionnante plateforme », a-t-il dit. Il a ensuite réitéré son engagement et celui du gouvernement pour une gestion transparente et équitable de nos ressources naturelles, au bénéfice du peuple Sénégalais.

Cette visite s’est déroulée en présence de Mme Meg O’Neill, CEO de Woodside Energy, du Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye DIOP, du Ministre des Forces Armées, le Général Birame Diop, et du Directeur général de PETROSEN, Thierno Seydou LY. Le champ Sangomar, situé à environ 100 km au sud de Dakar, est le fruit d’une collaboration exemplaire entre Woodside Energy et la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN). Avec des réserves estimées à 630 millions de barils de pétrole brut et une production initiale prévue de 100 000 barils par jour, ce projet est un pas décisif vers la souveraineté énergétique et un avenir prospère pour notre pays.