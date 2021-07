ADVERTISEMENT

XALIMANEWS: Il n’a jamais pipé mot…et pourtant, il est devenu une icône des médias sociaux. Avec un milliard de likes (rien que sur TikTok) Khaby Lame compte plus d’adeptes que Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook.

Il est des parcours de vie sanctionnés par un bien curieux destin. Celui de Khaby Lame, de son vrai nom Khabane, en fait certainement partie. Ce jeune Sénégalais âgé de 21 ans qui vit à Chivasso, dans la banlieue turinoise, avec ses parents qui y ont immigré, préfère garder le silence dans ses vidéos, là ou d’autres s’expriment souvent de vive voix, dans le but de capter le plus d’attention possible. Il mise sur des expressions du visage, accompagnées d’une gestuelle très expressive, mettant en scène des vidéos courtes, drôles et toujours surréalistes.

Son succès est tel qu’il bat des records allant jusqu’à surpassé le « boss » de Facebook, maison mère d’Instagram. Il compte ainsi 16,7 millions d’abonnés contre 7,5 millions à Mark Zuckerberg, à qui il a d’ailleurs envoyé un message taquin, lui faisant constater qu’il est devenu : «Patron, en seulement deux semaines ». Zuckerberg répond avec l’émoticône pouce levé en signe de « fair-play ».

Tout est parti il y a de cela un an, dans un contexte de confinement presque généralisé, en Europe, avec l’installation du Covid-19. La crise sanitaire fait perdre à Khaby son emploi dans une société de matériel numérique : confiné et inoccupé, il jette son dévolu sur TikTok. Sa démarche qui se tire du lot est aussi simple qu’accrocheuse : tourner en dérision les défis réalisés par d’autres utilisateurs et utilisatrices de la plateforme. Le public accroche. Il réalise des chiffres record. Au début anonyme parmi tant d’autres ses pastiches captent en un rien de temps, près de 62,3 millions de personnes dans le monde. Sa vidéo à ce jour la plus populaire est ainsi une réponse à un tutoriel de découpe de bananes au couteau par un Tiktokeur. La solution du jeune homme est bien plus simple : «épluchez-la avec vos mains». La vidéo cumule plus de 258 millions de vues. Autre exemple : à un utilisateur qui coince son t-shirt dans sa portière de voiture et qui le découpe, Khaby Lame ouvre tout simplement la porte (plus de 235 millions de vues). Son créneau : pourquoi se compliquer la vie, alors qu’elle est si simple parfois. Son succès éclatant l’a amené à prendre un agent qui s’occupe exclusivement de sa «carrière», à travers, des partenariats et des demandes de collaboration que reçoit le jeune homme.

«Pour un post de sa part, qui peut atteindre les 3 millions d’interactions en une semaine, avec le nombre de personnes qui le suivent, ça va de 70.000 à 180.000 euros (soit entre 45 et 117 millions CFA)», résume son agent au micro de Tf1 dans un reportage. Pour la suite, Khaby confie vouloir s’engager dans le septième art. Inspiré, dit-il, par l’acteur Omar Sy, il voudrait bien à son tour marqué de son empreinte le cinéma.

Le Soleil