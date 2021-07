Dans les scènes coupées au montage du documentaire réalisé par Marie Portolano et Guillaume Priou et diffusé sur Canal+ le 21 mars dernier, Pierre Ménès s’expliquait, sans rien regretter, sur deux gestes commis en 2011 (lors de la centième du CFC, il avait embrassé sur la bouche par surprise Isabelle Moreau, très émue en revoyant la scène), et en 2016 (il avait selon Marie Portolano soulevé sa jupe devant le public, hors antenne et reçu en retour une gifle).

