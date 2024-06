Pikine : 102 malades de la cataracte opérés au Centre de santé de Sicap Mbao

XALIMANEWS: (APS) – Quelque 102 malades ont été opérés gratuitement de la cataracte au Centre de santé de Sicap Mbao, une commune du département de Pikine (banlieue de Dakar), a t-on appris de Docteur Irène Coumba Diouf, médecin dans cette structure sanitaire.

‘’Nous avons pu opérer 102 malades depuis dimanche pour une cible de 75 au départ. Et au vu de la forte demande, nous sommes arrivés à 102 malades opérés’’, a-t-elle notamment indiqué.

Docteur Irène Coumba Diouf faisait le point sur le camp gratuit de chirurgie de la cataracte organisé dans sa structure de santé les 02 et 03 juin en partenariat avec l’association Ihane pour l’éducation, la Culture islamique et les affaires sociales et Al Estikama Charity Association

‘’Le besoin est là. Depuis vendredi, nous avons fait beaucoup de consultations. Nous accompagnons les populations avec l’appui des partenaires. La cataracte affecte un important nombre de nos patients notamment chez les personnes âgées’’, a-t-elle souligné.

‘’Nous sommes passés par les acteurs communautaires pour mener cette activité. Le besoin est là. La demande est forte, et nous à notre niveau, nous invitons les populations de profiter de pareilles occasions pour se faire soigner’’, a expliqué Docteur Irène Coumba Diouf.

Elle a en outre exhorté les malades à se faire dépister très tôt. ‘’Et dans ce sens, les organisations communautaires de base, les délégués de quartier y apportent leur contribution’’, a-t-elle ajouté.