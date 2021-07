L’exemple aussi banal soit-il, c’est exceptionnel de voir un pikinois qui sait jouer au Basket (même en tant qu’amateur). Pourquoi? C’est un exemple très banal mais qui mérite une profonde réflexion. Évidemment, Pikine, un quartier plus grand et plus peuplé que la plupart des communes du Sénégal(Pikine mérite d’être érigé en commune en passant). Pikine, un quartier où se réveillent plus de 100.000 âmes quotidiennement. Pikine n’a pas et n’a jamais eu de terrain de terrain de Basket. La jeunesse pikinoise ne mérite t’elle pas de s’épanouir sur les volets sportif, culturel, artistique…?

