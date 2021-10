Pour le reste, les insultes et invectives ne me feront pas reculer. Au contraire, elles durcissent ma carapace et nourrissent mon engagement à toujours servir la démocratie. « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n’en sortirons que par la force des baïonnettes », pour parler comme Honoré Gabriel Comte de Mirabeau.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy