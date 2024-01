En termes plus accessibles, l’autopsie indique que le foulard utilisé a été enroulé et serré autour du cou et de la gorge de la défunte, entraînant une mort par asphyxie. Ce mode de décès est plus rapide que dans le cas d’une simple suffocation, jetant une lumière crue sur les circonstances tragiques de cette affaire.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy