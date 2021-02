XALIMANEWS- Liverpool est malade. Après le mieux entrevu en milieu de semaine contre Leipzig (2-0), les Reds sont retombés dans leurs travers en perdant un quatrième match de suite en championnat, le troisième à Anfield, et surtout contre le voisin et rival Everton (0-2). Emmenés par le Brésilien Richarlison, buteur d’entrée après avoir déposé Kabak dans la profondeur (3e), les hommes de Carlo Ancelotti ont réalisé un gros coup, confirmé par le second but, l’oeuvre de Sigurdsson sur penalty (83e).

