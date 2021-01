XALIMANEWS- Après cinq matches sans victoire (trois nuls et deux défaites) et une série de quatre rencontres sans marquer, Liverpool a retrouvé des couleurs, jeudi soir, en allant s’imposer sur la pelouse de Tottenham (1-3). Les Reds avaient ouvert le score par Firminio avant le retour aux vestiaires (45 e +4), avant qu’Alexander-Arnold ne fasse rapidement le break (47 e ). Les Spurs réagissaient immédiatement par Hojbjerg (49 e ), mais Mané donnait à nouveau deux buts d’avance à Liverpool (65 e ), après qu’un but ait été refusé à Sala (58 e ). Avec ce résultat, l’équipe de Jurgen Klopp remonte la 4 e place, alors que José Mourinho et ses joueurs restent 6 e et voient leur série de huit matches sans défaite (6 victoires, 2 nuls) s’arrêter là.

