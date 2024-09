Plaidoyer pour une majorité parlementaire confortable : un impératif pour espérer réaliser la vision d’un Sénégal souverain, juste et prospère (par Babacar Sané BA)

Dans toute démocratie moderne, le rôle du Parlement est central dans la conception et l’adoption des lois, ainsi que dans la mise en œuvre des projets gouvernementaux.

Ce plaidoyer souligne pourquoi une telle majorité est indispensable pour que le projet présidentiel visant à construire un Sénégal souverain, juste et prospère puisse non seulement voir le jour, mais aussi prospérer au bénéfice de tous les citoyens.

Une majorité parlementaire claire et cohérente garantit la stabilité du système politique et l’efficacité du gouvernement. Sans une majorité solide, un président, même avec une vision claire et ambitieuse, est continuellement contraint de négocier chaque réforme, risquant l’immobilisme ou la dilution de ses projets essentiels. Le projet de souveraineté, de justice sociale et de prospérité pour le Sénégal implique des réformes profondes dans plusieurs secteurs — notamment l’économie, l’éducation, la justice, la santé et l’environnement. La stabilité offerte par une majorité parlementaire permettra de réduire les frictions internes au système politique, facilitant ainsi une gouvernance fluide et orientée vers les résultats.

Le Parlement est la clé de voûte de l’approbation des lois et de la révision du cadre législatif qui encadre les politiques publiques. Si le président dispose d’une majorité parlementaire solide, il aura un soutien législatif aligné sur sa vision, ce qui accélérera l’adoption des réformes structurelles nécessaires. Le projet de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère nécessite l’adoption de réformes économiques ambitieuses, des lois pour renforcer l’État de droit, et des politiques sociales progressistes qui ne peuvent être concrétisées sans un Parlement qui partage cette ambition. Le risque d’une majorité parlementaire fragmentée ou hostile est de voir les initiatives législatives se heurter à des blocages répétitifs, ralentissant considérablement les réformes nécessaires à la transformation du pays. Un alignement stratégique entre le pouvoir exécutif et législatif permet au président d’implémenter de manière cohérente ses priorités, sans dilution ou compromis.

La quête d’un Sénégal souverain implique de libérer le pays des dépendances économiques extérieures, de renforcer les capacités productives nationales, et de promouvoir une croissance inclusive, axée sur les secteurs clés comme l’agriculture, l’énergie, les infrastructures et les nouvelles technologies. Pour y parvenir, il est essentiel de revoir et de réformer les cadres législatifs existants qui encadrent les relations commerciales, les investissements, et la gestion des ressources naturelles.

Une majorité parlementaire confortable est la garantie que ces réformes économiques cruciales pourront être adoptées rapidement et efficacement. Elle offre également la possibilité de prendre des décisions audacieuses en matière de souveraineté économique, telles que l’amélioration de la gestion des ressources naturelles (pétrole, gaz, etc.), la promotion d’une industrie nationale forte, et la stimulation de la production locale. Cela permettra au Sénégal de contrôler davantage ses ressources stratégiques, d’assurer son autonomie économique, et de garantir une croissance durable et équitable.

Le projet présidentiel pour un Sénégal juste repose sur la volonté de créer une société plus équitable, où chaque citoyen, indépendamment de son origine sociale ou géographique, peut accéder à des opportunités de développement et à des services de qualité. Cela implique des réformes dans l’éducation, la santé, et la redistribution des ressources nationales.

L’adoption de lois garantissant la justice sociale — par exemple, des programmes de protection sociale, des réformes fiscales progressives, et des mesures de lutte contre la pauvreté — nécessite un soutien ferme du Parlement. Une majorité parlementaire alignée sur cette vision permet d’instaurer ces réformes rapidement et de manière efficace, tout en évitant les résistances bureaucratiques et les retards législatifs. Sans ce soutien, le président pourrait se voir contraint de renoncer ou d’atténuer l’impact des réformes sociales, compromettant ainsi l’atteinte des objectifs de justice et d’équité.

Un Sénégal stable politiquement, avec un président soutenu par une majorité parlementaire solide, envoie un signal fort à la communauté internationale et aux investisseurs. Cela montre que le pays est capable de prendre des décisions rapides et cohérentes, de respecter ses engagements, et de créer un cadre favorable pour les investissements et les partenariats internationaux.

L’octroi d’une majorité parlementaire confortable au président renforcera la crédibilité internationale du Sénégal, ouvrant la voie à des partenariats stratégiques, à l’augmentation des flux d’investissements directs étrangers (IDE), et à des collaborations économiques de long terme. Ces investissements seront essentiels pour financer les grands projets d’infrastructures, d’éducation et de santé qui sont au cœur de la vision d’un Sénégal prospère.

Un Sénégal souverain, c’est aussi un Sénégal capable de prendre des décisions politiques autonomes, sans être soumis aux diktats des puissances étrangères ou des institutions internationales. Une majorité parlementaire solide offre au président la possibilité de réformer les institutions de manière à renforcer cette souveraineté politique.

Cela inclut la consolidation du cadre démocratique, la modernisation des institutions de l’État, et la mise en place de mécanismes garantissant l’indépendance et la transparence de la justice et des processus électoraux. Un Parlement en phase avec le projet présidentiel est indispensable pour mener à bien ces réformes institutionnelles, sans les freins ou les obstructions liés à des conflits d’intérêts politiques.

Octroyer une majorité parlementaire confortable au nouveau Président de la République n'est pas seulement une question de stratégie politique. Il s'agit avant tout de donner les moyens au Sénégal de construire son avenir, en permettant au chef de l'État de mettre en œuvre sa vision d'un pays souverain, juste et prospère. Une majorité parlementaire forte est la clé de la réussite des réformes structurelles, de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, et de la consolidation de la place du Sénégal sur la scène internationale.

Il est donc crucial que les citoyens sénégalais, conscients des enjeux de cette nouvelle ère politique, accordent au président le soutien parlementaire nécessaire pour garantir que les promesses et les espoirs placés en lui ne restent pas lettres mortes, mais se traduisent par des actions concrètes et durables pour un Sénégal plus fort et plus juste. C’est mon intime conviction.

