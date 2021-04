«La procédure vise les gens qui ont fait le téléfilm pour le mois de ramadan dans lequel il y a ‘‘Adji Sarr’’ comme actrice principale, présentée comme une prostituée qui fait chanter les gens. On ne va pas laisser passer ça», a averti Me Elhadj Diouf, joint par iGFM. Sur la plainte, la robe noire explique : «On incessamment la déposer, dans la journée. On est en train de la préparer». Pour lui, il s’agit ni plus ni moins d’une tentative de décrédibilisation de sa cliente. C’est pourquoi il compte saisir le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) en plus de la Justice.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy