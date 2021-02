«Après chaque voyage, Ousmane SONKO vient faire un message tonifiant relaxant.(Massage de dos et il ne se déshabille que pour montrer son dos). C’est le seul massage que l’ont fait d’ailleurs. Il n’y a pas de viol et il ne peut pas y avoir de viol. La maison, c’est une maison familiale. Le jour des faits, mon mari et son ami étaient là de même que une amie à moi, mon employée, la bonne et ma petite fille. Il ne peut pas y avoir ces genres de choses, ici. Je connais Sonko xameiwoumako niakk Fayda. Il n’est pas ce genre de personne. C’est un tissu de mensonge», confie la responsable de Sweet massage au micro de BuurNews .

