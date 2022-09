Mais le nouveau candidat ne s’est pas contenté d’une visite, puisque son passage lui a servi de tribune pour lancer des critiques à l’encontre du pouvoir. Les flèches de El Hadji Malick Gackou étaient essentiellement centrées sur la politique de gestion des inondations. Le leader du Grand parti parle d’un échec du gouvernement en matière de lutte contre les inondations. Et il s’en explique : «Le Plan d’organisation des secours (Orsec) consomme un budget colossal sans faire des résultats. Et que le gouvernement a échoué dans la gestion et la lutte contre les inondations depuis dix ans. Car il peine à trouver une solution structurelle face au phénomène des inondations.» L’attente par les populations de pluies «beaucoup plus importantes» pousse Gackou à lancer «un appel à la mobilisation du Peuple sénégalais puisque nous savons que l’Etat du Sénégal ne peut pas et n’a même pas les moyens encore moins le courage de régler le problème des inondations».

