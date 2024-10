Plan stratégique Sénégal 2050 : La diaspora s’invite dans le cœur de la transformation

XALIMANEWS- Avec à son actif des milliards envoyés, chaque année vers le pays, la diaspora sénégalaise joue un rôle important dans le développement économique et social du pays.

En effet, le document du plan stratégique Sénégal 2050 prévoit la mobilisation de la diaspora sénégalaise. Pour les nouvelles autorités, elle représente une opportunité stratégique majeure.

Ainsi, l’Etat du Sénégal, estime que « cette mobilisation nécessite la mise en œuvre de politiques publiques inclusives et efficaces afin de tirer pleinement profit des compétences et des ressources de la diaspora.

Le document référentiel souligne, par ailleurs, que l’atteinte de cet objectif passera par : « (i) le renforcement des interactions entre la diaspora et le gouvernement, (ii) l’incitation de la diaspora à contribuer à l’effort national de développement, (iii) l’incitation au retour des cerveaux et la promotion des transferts de connaissance et des compétences de la diaspora et (iv) l’accompagnement de la diaspora pour le développement de la coopération décentralisée ».

Réduction des inégalités sociales grâce à la diaspora

Dans le plan stratégique, la diaspora est aussi attendue pour participer à la réduction des inégalités sociales. Pour cela, l’Etat prévoit : » (i) mise en place des programmes de soutien aux populations vulnérables financés par la diaspora ; (ii) facilitation à la participation de la diaspora à la mise en œuvre de programmes sociaux (éducation, santé, protection sociale, etc.) et (iii) la promotion des projets de développement communautaire soutenus par la diaspora ».

Le renforcement de l’entrepreneuriat grâce à l’investissement de la diaspora

En vue d’une politique efficiente, les nouvelles autorités soulignent quelques aspects et émettent des recommandations dans ce sens. Elles devraient permettre, notamment, : (i) d’encourager la diaspora à créer et à investir dans les entreprises sénégalaises ; (ii) de renforcer les fonds de soutien à l’entrepreneuriat au profit de la diaspora ; (iii) de mettre en place des cadres appropriés pour accompagner la diaspora (conseils et orientations) sur l’entrepreneuriat et l’investissement national; (iv) de faciliter l’accès au financement pour les jeunes entrepreneurs; (v) d’organiser des cadres de dialogue avec la diaspora ; et (vi) d’encourager la diaspora à contribuer au financement de projets prioritaires ».

A noter que les sénégalais de la diaspora est ainsi sollicitée pour occuper un rôle crucial dans la transformation et dans la consolidation du tissu économique et social. Le document stratégique Sénégal 2050 dévoile, ainsi, qu’elle est au centre de la transformation.