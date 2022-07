Et pour ce faire, le Dg du Pad, dans sa communication, a conforté Serigne Mboup, président de l’Union nationale des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (Unccias) qui, dans son allocution, semble justifier la non compétitivité des économies de l’Uemoa par l’absence de logistique à même de booster l’activité économique. Sur ce, il admet que certes nous avons une bonne stabilité monétaire, mais cela ne suffit pas. « Il faut passer de l’activité purement portuaire à une logistique maritime et portuaire. Laquelle logistique nous permettra d’ouvrir le Sénégal à l’Afrique et de l’insérer davantage dans les chaines de valeur mondiales ».

Plus de 70% des conteneurs qui arrivent au Port autonome de Dakar (Pad) repartent vides. Ce qui fait que la balance commerciale du Sénégal est loin d’être déficitaire. Ce sont des révélations d’Aboubacar Sadikh Bèye. Le Dg du PAD qui co-animait, un panel ce mercredi, portant sur le thème : « Vision du Sénégal ; hub industriel et logistique à l’horizon 2035 ». « En clair, c’est dire que nous devons changer de paradigme. Et ce, en passant de manutention portuaire (opérations de chargement et de déchargement des navires marchands dans les ports de commerce), en zone industrialo-portuaire (espace littoral associant des fonctions industrielles et portuaires) ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy